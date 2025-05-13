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Гимн псковского фестиваля «Добрый рок» официально презентуют 26 мая

Гимн псковского фестиваля «Добрый рок» официально презентуют 26 мая, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

«Наверняка вы все уже услышали эту песню в ролике фестиваля! Но сегодня мы, наконец, решили её презентовать официально!» - сказал Андрей Семенов.

«Слова и музыка - Катерина и Аня Семеновы. Сведение и классная доработка - профи из cтудии звукозаписи Deja Vu Records», - рассказал о создании гимна директор фестиваля «Добрый рок».

Голоса вокалистов групп:

«Мерный» - Евгений Мерный;

«Нина Смит» - Нина Кузнецова;

«Портал» - Андрей Козырев;

ПромокоД53» - Светлана Колесник.

«Всем советуем выучить слова, будем петь её и на фестивале», - призвал Андрей Семенов.

Текст песни

Мы проснёмся утром рано, утрамбуем чемоданы.

Влажность летнего тумана подбодит наш экипаж.

С термосом американо мы въезжаем на поляну.

С баннеров «козой» нас встретит с ирокезом персонаж.

На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.

Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.

На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.

Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.

Вновь у сцены реют флаги, мы врываемся в толпу.

Знаю, что за пива фляги от жены не огребу.

Фестиваль объединяет сотни наших голосов.

На припеве будет жарко.

Пиротехник, ты готов?

На «Добрый рок» мы соберём своих друзей,

Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.

На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй,

Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.

Бридж:

Ну а ночью у палатки под гитару напевать

Будем песни, что услышали сегодня, и опять...

Припев.

На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.

Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.

На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.

Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.

Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет о пен-эйр «Добрый рок-2024». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).