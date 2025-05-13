Гимн псковского фестиваля «Добрый рок» официально презентуют 26 мая, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.
«Наверняка вы все уже услышали эту песню в ролике фестиваля! Но сегодня мы, наконец, решили её презентовать официально!» - сказал Андрей Семенов.
«Слова и музыка - Катерина и Аня Семеновы. Сведение и классная доработка - профи из cтудии звукозаписи Deja Vu Records», - рассказал о создании гимна директор фестиваля «Добрый рок».
Голоса вокалистов групп:
«Всем советуем выучить слова, будем петь её и на фестивале», - призвал Андрей Семенов.
Мы проснёмся утром рано, утрамбуем чемоданы.
Влажность летнего тумана подбодит наш экипаж.
С термосом американо мы въезжаем на поляну.
С баннеров «козой» нас встретит с ирокезом персонаж.
На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.
Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.
На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.
Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.
Вновь у сцены реют флаги, мы врываемся в толпу.
Знаю, что за пива фляги от жены не огребу.
Фестиваль объединяет сотни наших голосов.
На припеве будет жарко.
Пиротехник, ты готов?
На «Добрый рок» мы соберём своих друзей,
Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.
На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй,
Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.
Бридж:
Ну а ночью у палатки под гитару напевать
Будем песни, что услышали сегодня, и опять...
Припев.
На «Добрый рок» мы соберём своих друзей.
Мы будем петь и отрываться в свете фаерных огней.
На «Добрый рок» приедем снова всей семьёй.
Три летних дня окрасим красками палитры звуковой.
Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет о пен-эйр «Добрый рок-2024». Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).