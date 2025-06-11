Сцена / Фестивали

Провести День России в Изборске предлагают псковичам и гостям региона

С 12 по 15 июня в Изборской крепости пройдет фестиваль исторической реконструкции культуры древней Руси «Исаборг», 14 июня – открытый день для зрителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

Все праздничные дни в Изборской крепости будет открыта для посетителей интерактивная площадка «Живая история». Музеем опубликована подробная программа игровых, познавательных и культурных событий, которые ожидают детей и взрослых.

12 июня

11:00–13:00 «Путями Александра Невского» – баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск». В основе квеста – исторические карты походов великого русского полководца, Святого Благоверного князя Александра Невского.

11:00–16:00 «Богатырские игры» – русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.

12:00–14:00 «БОйкая изБОрская наБОйка» – творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.

14:00–17:00 «Путешествие из Изборска в Царьград» – игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

13 июня

12:00 – Открытие на восточном прясле Изборской крепости выставки «Первый государственный человек и устроитель России», посвященной 420-летию со дня рождения славного сына Псковской земли – Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина (1605–1680).

Интерактивная площадка «Живая история» в Изборской крепости:

11:00–13:00 «Путями Александра Невского» – баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск».

11:00–16:00 «Богатырские игры» – русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.

12:00–14:00 «БОйкая изБОрская наБОйка» – творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.

14:00–17:00 «Путешествие из Изборска в Царьград» – игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

14 июня

11:00–13:00 «Путями Александра Невского» – баннерная игра, разработанная научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск».

11:00–17:00 «Богатырские игры» – русские старинные подвижные игры для детей младшего и среднего школьного возраста.

11:00–17:00 «Средневековая кухня» – интерактивная детская площадка, на которой можно узнать, что было на столе изборян в старину, что такое «заеда» и «затируха», и когда на русском столе появились щи.

12:00–14:00 «БОйкая изБОрская наБОйка» – творческий мастер-класс, обучающий технике древней набойки на ткани.

14:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград» – игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

15 июня

11:00–13:00 «Путешествие из Изборска в Царьград» – игра-путешествие по водному пути «из варяг в греки» из славного города Изборска до Царьграда.

14:00–16:00 «Чудесное путешествие» – игра-путешествие из Корсуни – священного для России места, истока православной веры, в Изборск – место зарождения российской государственности и паломничества к православным святыням.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».