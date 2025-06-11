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Лекторий работал на фестивале «Исаборг - 2025»

Лекторий работал на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг-2025» сегодня, 13 июня. Об этом сообщили в сообществе фестиваля ВКонтакте.

Фото: «Исаборг»/ сообщество ВКонтакте

На площадке представили несколько докладов: «Судостроение у германских народов в эпоху раннего средневековья», «Судостроение у славянских народов в эпоху раннего средневековья» (Сергей Хазов, ЛО ОО КИР «Морская дружина Рус»), «Средневековые стеклянные зеркала из Южной Скандинавии и технология их производства» (Лидия Губарева, ВИК «Северный путь»).

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартовал в Изборске сегодня, 13 июня.

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Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».