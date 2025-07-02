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Режиссёр Ренат Давлетьяров: Способность быть актером либо дана, либо нет

Актёрство – это профессия, которая не зависит от образования, заявил режиссёр, продюсер и сценарист, председатель жюри VI Международного кинофестиваля «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «В фокусе».

Актёр и режиссёр – это две разные профессии, подчеркнул гость студии. Актёрство – это очень серьёзная работа, она не зависит от образования, от окончания того или иного вуза. «Это как музыкальный слух, а он либо дан, либо нет», - заметил Ренат Давлетьяров.

«Человек, не обладающий актёрскими способностями, как я, например, не может научить быть актёром. Это всё равно, что я попытаюсь научить вас музыкальному слуху. Это невозможно, – уточнил режиссёр, продюсер и сценарист.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей