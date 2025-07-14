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Пляжный фестиваль «Псков молодой» пройдет 25 июля

Пляжный фестиваль «Псков молодой - 2025» состоится на псковском городском пляже 25 июля. Об этом псковский центр молодежи и общественных инициатив сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Центр молодежи и общественных инициатив / Telegram-канал

Праздник пройдет с 15:00 до 22:00. Гостей фестиваля ждут:

водная битва (водные пистолеты, тазы, бутылки приносить с собой);

выступление молодых диджеев из Псковской области;

спортивные соревнования (по волейболу и настольному теннису);

«Большие игры» для всей компании;

«Маркет молодых»;

бесплатные творческие мастер-классы;

пляжные игры;

«Зона отдыха» от Федерации фиджитал-спорта Псковской области;

напитки и еда.

«Кажется, что пришло время дать отпор непогоде и провести самый жаркий фестиваль этого сезона!» - дополнили в центре молодежи и общественных инициатив.

«Псков молодой» - это совместный проект комитета по молодёжной политике, центра молодёжи и общественных инициатив и ресурсного центра поддержки добровольчества. Реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.