Пляжный фестиваль «Псков молодой» пройдет 25 июля

Пляжный фестиваль «Псков молодой - 2025» состоится на псковском городском пляже 25 июля. Об этом псковский центр молодежи и общественных инициатив сообщил в своем Telegram-канале.
Источник: Центр молодежи и общественных инициатив / Telegram-канал
Праздник пройдет с 15:00 до 22:00. Гостей фестиваля ждут:
«Псков молодой» - это совместный проект комитета по молодёжной политике, центра молодёжи и общественных инициатив и ресурсного центра поддержки добровольчества. Реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.