Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» пройдет в Палкинском районе 18 июля

Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора», призванный объединить поколения и возродить исконные народные традиции, пройдет 18 июля в самом сердце Палкинского района, на живописной поляне деревни Васильево, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Псковского областного центра народного творчества

С 13:00 часов гостей ждет путешествие в мир русской культуры, где каждый найдет занятие по душе. Цель фестиваля «Сенокосная пора» — создать единое пространство для познавательного семейного досуга, приобщить молодое поколение к богатейшему наследию народной культуры.

Фестивальные площадки предложат разнообразную программу. Главная сцена станет центром торжественного открытия, церемонии награждения и зажигательной концертной программы с участием фольклорных и творческих коллективов.

Площадка с подворьями — это сердце фестиваля, где каждый сможет окунуться в атмосферу настоящей деревенской жизни. Здесь будут представлены традиционные подворья, каждое со своей уникальной историей, обычаями и угощениями. Гости смогут попробовать блюда национальной и деревенской кухни, приготовленные по старинным рецептам. Официальная делегация и почетные гости фестиваля совершат променад по этой импровизированной деревне, знакомясь с ее колоритом.

Площадка мастер-классов по народному творчеству и ремеслу приглашает всех желающих попробовать себя в различных видах рукоделия. От гончарного дела до плетения из лозы, от вышивки до росписи — каждый найдет занятие по душе и сможет создать уникальный сувенир своими руками. Мастер-классы будут работать на протяжении всего фестиваля.

Площадка с травостоем — это уникальная возможность увидеть и даже принять участие в старинных сенокосных этапах: травокошении, ворошении и сборе сена в копну.

Главная поляна у копны станет местом настоящего народного гуляния. Здесь пройдет яркое «Дефиле в народных костюмах», акция «Хожу в русском», призывающая всех надеть традиционную одежду, и, конечно, «Большой хоровод», который объединит всех участников фестиваля в едином танце.

Торговая площадь предложит гостям широкий выбор товаров от местных производителей: сувениры ручной работы, фермерские продукты, изделия народных промыслов и ремесел. Здесь можно будет приобрести что-то на память о фестивале или просто насладиться атмосферой ярмарки.

К участию в фестивале приглашаются делегации организаций и учреждений Псковской области, фольклорные и творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, а также все жители и гости Псковской области и других регионов, желающие прикоснуться к народной культуре.

Организаторами фестиваля выступают администрация Палкинского муниципального округа, Псковский областной центр народного творчества и Палкинское районное досуговое объединение.