Псковская область может принять концерт Московского Пасхального фестиваля в 2027 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве провел встречу с художественным руководителем и директором Государственного академического Мариинского театра, генеральным директором Большого театра Валерием Гергиевым. Обсуждение коснулось вопросов сотрудничества региона с крупнейшими учреждениями культуры в стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что между Псковской областью, Мариинским и Большим театрами выстроено тесное и плодотворное сотрудничество.

В 2023-м году в Псковском Кремле под открытым небом прозвучала опера «Борис Годунов» в исполнении артистов Мариинского театра. Мероприятие посетили порядка пяти тысяч зрителей. Кроме того, театр на постоянной основе является партнером Дней пушкинской поэзии и Русской культуры — в этом году с грандиозным успехом прошла постановка «Скупой рыцарь» в Михайловском. На протяжении трех лет федеральные творческие коллективы выступают в рамках фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. В последние два года он проходит при поддержке президентского национального проекта «Семья» совместно с музыкальным фестивалем «Гений места», что придает мероприятию еще большую значимость.

«Для жителей нашей области выступление ваших прославленных коллективов — всегда особое и очень ожидаемое событие, которое неизменно собирает большое количество зрителей и слушателей», — обратил внимание Михаил Ведерников и предложил продолжить сложившиеся традиции.

В ходе встречи глава региона проинформировал и о развитии музея-усадьбы М. П. Мусоргского и территории Куньинского района — единственного в России музея, посвященного жизни и творчеству великого композитора. Михаил Ведерников также рассказал о планах создать в глубинке творческую резиденцию и организовать на ее площадке ежегодный масштабный музыкальный фестиваль, посвященный Мусоргскому, с участием ведущих артистов и композиторов России и мира.

В продолжение встречи Михаил Ведерников и Валерий Гергиев обсудили планы выступлений артистов Мариинки и Большого на крупных региональных мероприятиях. В частности, рассмотрена возможность участия коллективов театров в рамках 5-летия со дня открытия мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва в этом году, а также на фестивале Русской музыки, посвященном М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову в следующем сезоне. Кроме того, Псковская область предложена в качестве площадки проведения одного из концертов программы Московского Пасхального фестиваля в 2027 году.