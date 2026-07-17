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Выставка уличной фотографии Николая Немцева «Серебро» откроется в псковской библиотеке 24 июля

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Открытие выставки уличной фотографии Николая Немцева «Серебро», посвященной Пскову, состоится в центральной городской библиотеке имени Ю.Н. Тынянова 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Афиша: центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова

«Сказанное слово — серебро, а несказанное — золото. Христианская мудрость учит нас целомудрию ума и ценности молчания. Золото — это внутренняя тишина, чистота помыслов и способность удержать внутри лишнее, праздное слово. Древние псковские храмы веками молчат в камне, воплощая этот духовный идеал. Но уличный фотограф слаб перед искушением реальности. Видя графичную тень на асфальте, силуэт прохожего, взлет птиц у моста или отражение часовни в луже, он не находит в себе сил пройти смиренно мимо. Палец давит на спуск. Затвор щелкает. Слово произнесено. Каждая фотография на этой стене — это упущенное золото тишины. Это «псковское серебро» — визуальные высказывания, зафиксированные в серебряной эмульсии аналоговой пленки и на цифровом сенсоре. Честная хроника моментов, когда импульс художника оказался сильнее заповеди о молчании», - поведал фотограф.

На открытии также пройдет мастер-класс по пленочной фотографии.

Начало мероприятия в 17:00. Выставка будет работать до 1 сентября.

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