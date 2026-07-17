Варлаамовская башня закрывается для подготовки к джазовому концерту 17 июля

Псковский музей-заповедник закрывает Варлаамовскую башню 17 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Закрытие связано с подготовкой к проведению концерта в рамках проекта «Театр. Музыка. Музей».

На концерте выступит музыкальный джазовый проект Kos Band, который исполнит музыку Эсбьёрна Свенссона.

Напомним, новый концерт совместного проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы «Театр. Музыка. Музей» состоится 19 июня в 19:00.

Для слушателей музыкальный джазовый проект Kos Band исполнит музыку шведских, норвежских и других авторов, таких как Esbjörn Svensson Trio, Tord Gustavsen trio, GoGo Penguin и другие. Музыкальный стиль коллектива — северно-европейский неторопливый пост-боп с элементами авангарда, рока и классической музыки.