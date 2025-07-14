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Зоны отдыха и спорта будут работать для гостей фестиваля «Псков молодой - 2025»

Зоны отдыха и спорта будут работать для гостей фестиваля «Псков молодой - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Изображение: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Традиционно в программе предусмотрены массовые мероприятия, которые понравятся взрослым и детям, а также новинки цифрового формата. На площадках Федерации фиджитал спорта Псковской области будет доступен лазертаг, ритм-симулятор, цифровые танцы и компьютерные игры.

Праздник состоится 25 июля с 15:00 до 22:00, на Городском пляже.