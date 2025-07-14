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Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе

Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе Псковской области 2 августа в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Фотографии: министерство культуры Псковской области

В прошлом году фестиваль деревенской культуры и традиции объединил порядка 1500 жителей и гостей муниципалитета.

«Что будет в этом году? Все самое любимое: мастер-классы по созданию поделок из сена и традиционным ремеслам, увлекательные конкурсы, ярмарка местных деликатесов и живая музыка», - рассказали организаторы мероприятия.

Также они отметили, что фестиваль «Сенокосная пора» является победителем регионального этапа международной премии «МыВместе», что подтверждает высокий уровень его организации и значимость для культурного наследия.