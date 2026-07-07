Псковский музей станет частью семейного фестиваля в областной библиотеке

Псковский музей-заповедник примет участие в фестивале «Всё начинается с семьи» в областной библиотеке имени Валентина Курбатова (улица Профсоюзная, дом 2). Праздник пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности, с 17:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На площадке музея гости окунутся в атмосферу традиций русского чаепития. В центре внимания будет знаменитая картина Ивана Куликова «Чаепитие в крестьянской избе» из собрания Псковского музея-заповедника, написанная в начале XX века. Именно она станет ключом к разговору о том, как за одним столом объединялись несколько поколений семьи.

Гости мероприятия смогут узнать, почему чаепитие на Руси было настоящим семейным ритуалом, как самовар стал символом домашнего очага и гостеприимства, какие правила этикета существовали за крестьянским чайным столом. Также каждый желающий сможет проявить фантазию и создать своими руками поздравительную открытку в стиле XIX столетия.