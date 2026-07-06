Праздник Ивана Купалы отметили в Вечаше

В прошедшую субботу старинная усадьба Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше отметила Ивана Купалу. Взрослые и дети стали участниками действа по мотивам оперы «Млада», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фото: Псковский музей-заповедник
День начался с экскурсии по усадьбе. Сотрудники музея рассказали факты о жизни и творческом пути Римского-Корсакова. После познавательной части гости отправились на интерактивную программу, полную загадок и приключений. Как рассказали в музее, лишь один счастливчик сумел добыть главный трофей – мистический цветок папоротника, который приносит удачу и исполняет желания.
Участники окунулись в атмосферу древних обрядов: постигли секреты целебных трав, сплели венки для гадания на воде. Праздничную программу дополнили веселые хороводы вокруг березки, а все желающие повязали ленты с заветными мечтами на её ветви. В музее отметили, что прыжки через очищающий огонь костра стали самым ярким моментом программы.
Завершилось мероприятие дружеским чаепитием. Партнером музея в этом туре стал Псковский хлебокомбинат, который порадовал гостей вкусными булочками.