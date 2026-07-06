 
Культура

Праздник Ивана Купалы отметили в Вечаше

0

В прошедшую субботу старинная усадьба Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше отметила Ивана Купалу. Взрослые и дети стали участниками действа по мотивам оперы «Млада», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

День начался с экскурсии по усадьбе. Сотрудники музея рассказали факты о жизни и творческом пути Римского-Корсакова. После познавательной части гости отправились на интерактивную программу, полную загадок и приключений. Как рассказали в музее, лишь один счастливчик сумел добыть главный трофей – мистический цветок папоротника, который приносит удачу и исполняет желания.

Участники окунулись в атмосферу древних обрядов: постигли секреты целебных трав, сплели венки для гадания на воде. Праздничную программу дополнили веселые хороводы вокруг березки, а все желающие повязали ленты с заветными мечтами на её ветви. В музее отметили, что прыжки через очищающий огонь костра стали самым ярким моментом программы.

 
«Нам посчастливилось побывать на экскурсии в усадьбе с красивым названием «Вечаша», где в 1894-1905 годах жил и работал морской офицер по образованию и композитор по призванию Николай Андреевич Римский-Корсаков. Наш гид, Римма Михайловна Алексеева, абсолютно точно неравнодушна к тому человеку, коим является Римский-Корсаков, о котором она рассказывала нам с горящими глазами и дрожащим голосом. Конечно, мне, как и всем, знакомы такие оперы-сказки как "Псковитянка", "Майская ночь", "Снегурочка", "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок". Отрывки из них мы слушали в усадьбе, и кажется, я сегодня впервые услышала их своим русским сердцем. Также мы познакомились и с экспонатами, относящимися к периоду написания этих произведений. Вот так незаметно для самой себя я стала поклонницей волшебной музыки Римского-Корсакова», – поделилась впечатлениями гость тура Лариса Иванова. 

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием. Партнером музея в этом туре стал Псковский хлебокомбинат, который порадовал гостей вкусными булочками.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026