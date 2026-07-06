 
Культура

«Из нитей сотворенный мир»: в Печорах представили гобелены художников Яновых

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Выставка «Из нитей сотворенный мир», на которой представлены работы трех художников одной династии из Луги — Владимира, Надежды и Дарьи Яновых открылась в Музее истории города Печоры 3 июля. Несмотря на работу в разных жанрах и техниках, их объединяет общая страсть: искусство создания гобелена и глубокое чувство любви к родной стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости выставки увидят 23 работы мастеров, созданных из различных натуральных материалов — лен, хлопок, шерсть, шелк. Перед зрителями предстанут как сюжеты на православную тему — гобелен «Небесный Иерусалим и Михаил Архангел», «Собор», так и натюрморты.

Центральной темой творчества семьи Яновых стали вековые духовные ориентиры России. Экспозиция призвана затронуть самые сокровенные струны души зрителей, доказывая, что история страны кроется не только в датах и великих именах, но и в труде и таланте обычных людей.

«Гобелены мастеров отличает виртуозная проработка деталей: на полотнах словно из ниоткуда появляются керамические цветы, резные деревянные элементы и маленькие колокольчики. Сочетание тонкой, нежной цветовой гаммы создает атмосферу умиротворения и тихой радости, даря зрителю чудо соприкосновения с истинным искусством», — комментируют в музее.

Высочайший уровень мастерства семьи признан как простыми зрителями, так и профессионалами. Работы художников экспонировались на всесоюзных и республиканских выставках, отмечались дипломами и приобретались Министерством культуры РСФСР.

 
«Выставка «Из нитей сотворенный мир» — это редкая возможность прикоснуться к нежному миру рукотворного чуда и ощутить неразрывную связь времен через призму настоящего искусства. Работы художников экспонируются в Печорах впервые. Рекомендуем посетить!» — резюмируют в музее.

 

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