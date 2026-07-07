 
Культура

Юные горожане узнали секреты старинных мастеров в Псковском Кремле

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Стены древнего Псковского Кремля стали художественной мастерской. Юные гости отправились на сотни лет назад, чтобы узнать секреты старинных мастеров и научиться создавать цвета так, как это делали в древности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Самым захватывающим этапом стал процесс рождения краски. Участники брали каменные ступки и усердно толкли твердые минералы, превращая обычные камни в мелкий цветной порошок. Затем волшебство продолжалось: к полученному порошку добавляли воду и натуральный связующий клей», - рассказали в псковском музее.

Но прежде, чем взять в руки кисти, ребята открыли для себя немало исторических фактов. Например, они узнали, почему в старину самыми дорогими считались синяя и красная краски. 

 
«Вооружившись собственноручно созданными материалами, юные художники тут же приступили к творчеству. Каждый унес домой не просто яркий рисунок, но и бесценное понимание того, сколько труда скрывается за каждым мазком картины», - отметили в музее.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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