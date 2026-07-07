Юные горожане узнали секреты старинных мастеров в Псковском Кремле

Стены древнего Псковского Кремля стали художественной мастерской. Юные гости отправились на сотни лет назад, чтобы узнать секреты старинных мастеров и научиться создавать цвета так, как это делали в древности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фото: Псковский музей-заповедник
Но прежде, чем взять в руки кисти, ребята открыли для себя немало исторических фактов. Например, они узнали, почему в старину самыми дорогими считались синяя и красная краски.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.