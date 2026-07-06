 
Культура

Музейная неделя СВО проходит в музее-заповеднике «Изборск»

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Акция «Музейная неделя» для участников специальной военной операции, инициированная министерством культуры Российской Федерации, вновь проходит в Изборске с 6 по 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Музей приглашает участников СВО и членов их семей бесплатно посетить экскурсию по выставке «Крестьянская механика и мода» в Выставочном зале музея-заповедника «Изборск» в 12:00 (ежедневно), а также экскурсию по Изборской крепости, начало – ежедневно в 13:00.

Сбор экскурсионной группы – Выставочный зал музея-заповедника «Изборск» по адресу: улица Печорская, 37.

 

Участники СВО и члены их семей могут бесплатно посещать все объекты музея. Для бесплатного прохода на музейные объекты достаточно предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО. Члены семьи должны предъявить документ, подтверждающий родство, и документ, удостоверяющий личность.

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