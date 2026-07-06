VII музыкальный мотофестиваль «Дача Пати Псков» состоится, несмотря на ситуацию с топливом

VII музыкальный мотофестиваль «Дача Пати Псков» состоится в запланированные даты, несмотря на сохраняющийся ажиотаж на заправках и сложности с обеспечением топливом в Псковской области. Об этом заявил организатор мероприятия Андрей Филиппенко.

«Проблемы с топливом есть везде. Надо о путешествиях думать заранее и готовиться к ним. Бензин есть, и об этом говорят во всех новостях и каналах. Не надо нагнетать ненужную панику и ажиотаж», — подчеркнул Андрей Филиппенко.

Фестиваль пройдет с 17 по 19 июля под Псковом уже в седьмой раз.

Информационным партнером фестиваля выступают Псковская Лента Новостей и «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что дефицита топлива в строгом смысле слова в регионе нет. По его словам, на большинстве заправок топливо есть и в достаточном количестве, но это если считать достаточной ту норму, которая была месяц назад

Позже стало известно, что обеспечение топливом в Псковской области остается сложной задачей, однако существенного ухудшения ситуации не произошло, и поставки сохраняются в прежнем темпе.