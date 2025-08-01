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Фестиваль «Александрова дорога» пройдет в Гдовском районе 9 августа

9 августа в Псковской области в пятый раз пройдет фестиваль «Александрова дорога». Об этом сообщил руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов в программе «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В первый раз фестиваль прошел в 2021 году в Изборске. Потом площадкой фестиваля стала деревне Самолва Гдовского района. Там же фестиваль пройдет в 2025 году.

Василий Чепелов отметил, что в первый год фестиваль проходил в виде конного похода. Теперь он больше направлен на театрализованное представление.

В 2025 году фестиваль посвящен учреждения ордена Александра Невского. Он называется «Александрова дорога. За труды и Отечество». Фестиваль затронет несколько эпох: Александра Невского, Петровскую эпоху, время Великой Отечественной войны. Мероприятие будет разбито на несколько блоков, которые объединятся в один.