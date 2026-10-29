«Не только из-за барышень…»: сотрудник Пушкинского Заповедника рассказал об истории Тригорского

Сегодня, 29 октября, в Псковской областной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова научный сотрудник Государственного Пушкинского Заповедника Сергей Пинчук провёл лекцию «Тригорское до Пушкина».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Сергей Павлович рассказал своим слушателям о том, как в 1762 году Екатерина II пожаловала часть земель Егорьевской губы шлиссельбургскому коменданту Максиму Вындомскому, как строилась усадьба, — сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. — Но, конечно, центральной фигурой его повествования стал Александр Максимович Вындомский, отец верного друга Пушкина — Прасковьи Александровны Осиповой (урождённой Вындомской, в первом замужестве Вульф). Русский дворянин, представитель старинного знатного рода, Вындомский был рачительным и предприимчивым хозяином изрядного владения с центром “в селе Егорьевское, Тригорское тож“».

В лекции Сергей Пинчук привёл много занимательных фактов из биографии Вындомского. Например, рассказал, как тот, будучи человеком не без исследовательской жилки, проводил естественно-научные «испытания» лекарственных свойств ревеня, устроив в имении целую его плантацию и рассчитывая сдавать готовый продукт в казну (в России вплоть до 1782 года существовала государственная монополия на выращивание и торговлю ревенем). Известен он и как производитель вина и даже как автор выдержавшей три издания брошюры «Записка: каким образом сделать из простого горячего вина самую лучшую французскую водку; почерпнутые к сему правила из опыта почтенной публике и любителям хозяйства сообщает полковник Александр Вындомской».

Однако портрет хозяина «допушкинского» Тригорского будет неполным, отметил Сергей Пинчук, если обойти вниманием его интерес к искусствам — к живописи и к поэзии. В переложении одного из псалмов Александр Вындомский даже «посоревновался» с Сергеем Тучковым — известным в своё время поэтом, генерал-лейтенантом, сенатором, казначеем кишинёвской масонской ложи «Овидий» и, между прочим, знакомцем Пушкина. Не осталась без внимания лектора и «скромная, деревенская» библиотека в имении — более чем в тысячу томов. Основу этого собрания заложил именно Вындомский. Часто, посетовал докладчик, приходится слышать, дескать Пушкин был частым гостем Тригорского из-за живущих в имении барышень, но всё-таки не стоит забывать и про интерес поэта к богатой библиотеке Осиповых и Вульфов.

Слушатели в свою очередь задали Сергею Пинчуку ряд вопросов, касающихся имения и хозяйства Осиповых и Вульфов. А Владислав Семёнов, руководитель псковского представительства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», пригласил всех интересующихся на другие лекции пушкиногорских специалистов. Он сообщил, что до конца года в «Курбатовке» запланированы ещё две встречи с сотрудниками заповедника. Первая из них, ноябрьская, будет посвящена иконографии прадеда Пушкина Абрама Ганнибала, а проведёт её кандидат филологических наук, хранитель музея-усадьбы «Петровское» Любовь Козмина. В декабре же слушателей ждёт рассказ о пушкинских юбилеях в музейной истории; докладчиком выступит методист по музейно-образовательной деятельности «Михайловского» Екатерина Фёдорова.