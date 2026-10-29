Фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова пройдет в Пскове

III Областной фестиваль-конкурс хореографического искусства имени Владимира Максимова состоится с 30 по 31 октября в псковском Доме офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, д. 5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Владимир Максимов – Заслуженный работник культуры РСФСР, долгие годы был лидером в области хореографии на территории Псковской области. Он был художественным руководителем и балетмейстером ансамбля народного танца системы профессионально-технического образования города Пскова.

Целью фестиваля, по словам организаторов, является популяризация хореографического творчества и сохранение традиций народного танца и современной хореографии на территории Псковской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 30 октября в 14:00, в рамках которого выступит директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и начальник управления культуры администрации города Пскова Дарья Алейникова. Также зрители увидят выступление Заслуженного коллектива народного творчества России хореографического ансамбля «Ритмы века» из Санкт-Петербурга.

Первое отделение конкурсной программы фестиваля начнется 30 октября в 16:30, второе отделение — 31 октября в 10:00. В них примут участие порядка 400 участников из Псковской области и Санкт-Петербурга от восьми лет и старше. Коллективы будут соревноваться в пяти номинациях: народный, эстрадный, современный, классический танец и стилизация народно-сценического танца.

Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса состоится 31 октября в 17:00. Победители получат дипломы и сувениры.