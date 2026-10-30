Директор «Михайловского» предложил подготовить к публикации дневники Фан-дер-Флита

Директор Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич предложил развернуть работу по подготовке к публикации уникальных, но к сожалению и по сей день лишь частично введённых в научный оборот дневников Николая Фан-дер-Флита — выдающегося государственного деятеля, финансиста и мецената, значительно поспособствовавшего становлению музейного дела в Псковской губернии. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», эту мысль Георгий Василевич озвучил в ходе работы круглого стола, который в преддверии 130-летия со дня кончины Фан-дер-Флита провели члены Псковского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

На фото: участники круглого стола памяти Фан-дер-Флита в Культурно-историческом центре села Карамышева / официальный сайта ПоИПП

В Пушкинском заповеднике напомнили, что именитый пскович в своё время был членом-учредителем ИППО и его первым казначеем, внёс существенный вклад в развитие общества на этапе его становления.

В «Михайловском» уточнили, что круглый стол памяти Фан-дер-Флита прошёл в селе Карамышеве Псковского муниципального округа — в месте, связанном с жизнью, а также с общественной и благотворительной деятельностью Николая Фан-дер-Флита и его супруги, после смерти мужа продолжившей его дело. В этот день в рамках подготовки ко дню памяти Фан-дер-Флита (27.11/09.12) и в канун 100- летия Псковского округа в Карамышеве возле Культурно-исторического центра, напротив храма Иоанна Кронштадтского, был установлен информационный стенд. На заседании круглого стола, который открыли видеообращением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, шла речь о европейских корнях псковского помещика, о его государственной службе и благотворительных начинаниях, роли в культурной жизни региона и страны. В плане юбилейных мероприятий, отражённых в резолюции, значатся пункты об установке мемориальной доски, подготовке научной конференции, благоустройстве захоронения Николая и Елизаветы Фан-дер-Флитов на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и многом другом.