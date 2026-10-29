Выставка «МиниАРТ» откроется в Пскове 30 октября

Открытие выставки «МиниАрт» пройдёт в Пскове завтра, 30 октября в 16:00. В галерее «Дом на Набережной» (на улице Советской набережной 9) представят 24 работы псковских авторов в различных техниках и материалах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концепции данной выставки авторы не были ограничены какой-то темой или содержанием, но размер предложенных работ не должен был превышать 25х25 сантиметров. У каждого автора свои индивидуальные особенности. Это или этюд с натуры без детальной проработки, или иллюстративный графический лист, или эскиз-концепция к будущему произведению.

На выставке представят около ста мини-картинок. Выставка «МиниАРТ» будет работать в течении двух месяцев.