 
Культура

Выставка «МиниАРТ» откроется в Пскове 30 октября

0

Открытие выставки «МиниАрт» пройдёт в Пскове завтра, 30 октября в 16:00. В галерее «Дом на Набережной» (на улице Советской набережной 9) представят 24 работы псковских авторов в различных техниках и материалах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

В концепции данной выставки авторы не были ограничены какой-то темой или содержанием, но размер предложенных работ не должен был превышать 25х25 сантиметров. У каждого автора свои индивидуальные особенности. Это или этюд с натуры без детальной проработки, или иллюстративный графический лист, или эскиз-концепция к будущему произведению.

На выставке представят около ста мини-картинок. Выставка «МиниАРТ» будет работать в течении двух месяцев.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026