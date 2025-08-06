Сцена / Фестивали

Анита Цой выступила на псковском фестивале

Российская певица Анита Цой и ставропольская рэп-группа «ПослеZавтра» выступили в Финском парке в Пскове 23 августа в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Также в концерте приняли участие региональные коллективы и сольные исполнители.

Псков стал участником фестиваля, который в этом году охватывает 15 городов в пяти федеральных округах страны. Помимо концерта, псковичей и гостей города в Финском парке ждали спортивные, творческие и культурные события.

Главные темы фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — победы страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей. Среди 15 городов-участников Орёл, Ярославль, Биробиджан, Прокопьевск, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Самара, Псков, Кемерово, Великий Новгород, Кострома, Иркутск, Оренбург и Новосибирск.

На фестивале работала интерактивная зона «Мечтай в России», подготовленная совместно с Народным фронтом. Здесь каждый ребенок мог поделиться своими мечтами и стремлениями, написав на специальном баннере, какой видит Россию в будущем, кем мечтает стать в родной стране. Также на площадке писали письма для военнослужащих.

Проводились мастер-классы по созданию объемных картин, пошиву игрушек, росписи свечей и деревянных матрешек. Также на фестивале можно было сыграть в «Снежки», напольную «Дженгу», лазертаг или пострелять в пневматическом тире центра «Воин».

На площадке фестиваля развернулась и спортивная зона «Сильнейшая нация мира». Каждый мог проявить себя в спортивном забеге, армрестлинге, фиджитал-спорте, лазерном бое, в сдаче нормативов ГТО и мастер-классах по гиревому спорту. Состоялись также показательные выступления по гимнастике, аэробике, брейкингу и карате.