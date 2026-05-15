Читатели псковской библиотеки послушали лекцию про Никольский храм в Любятово

В рамках проекта «Народный университет» читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени И. И. Василёва послушали лекцию искусствоведа, старшего преподавателя Псковского государственного университета, эксперта по культурным ценностям Министерства культуры РФ, члена Союза художников России Марии Дубровской про Никольский храм в Любятово, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Историко-краеведческая библиотека Пскова имени И. И. Василёва

Она напомнила, что первое упоминание в летописи об этом храме связано с приездом в Псков Ивана Грозного сразу после учинённого царём новгородского погрома, а возведён он был в камне вероятно в середине 15 века и был когда-то монастырским. Лектор проследила всю историю Любятовского храма и объяснила, какую роль в его жизни сыграл Афанасий Ордин-Нащокин после того, как отошёл от государственных дел и принял постриг.

Читатели Василёвки также узнали, как устроен Никольский храм в Любятово и как его изображали на иконах и на городских планах, и почему его сегодняшний вид после многочисленных перестроек и подновлений не соответствует изначальному и ему необходима основательная научная реставрация.

Мария Дубровская также рассказала про древние иконы, которые происходят из Любятовского храма: как их реставрировали, как определяли их возраст, какие их особенности характерны для псковской иконописной школы, где их можно увидеть и в каких книгах о них написано.

Как человек, профессиональная деятельность которого много лет была связана с Псковским музеем-заповедникам, и как прихожанка Любятовского храма Мария Дубровская, кроме того, объяснила, почему подлинные древние чудотворные иконы лучше всего хранить в музеях, а в храмах – их списки, которые с религиозной точки зрения ничем не уступают оригиналам. Ведь таким образом мы не только бережём наше материальное культурное наследие, но и поддерживаем традицию, создавая новые артефакты по классическим образцам, подчеркнула она.

В библиотеке отметили, что лекцию Марии Дубровской в Историко-краеведческой библиотеке Пскова посетили настоятель храма Святителя Николая в Любятово отец Павел и художник Дмитрий Яблочкин, который занимается фресковой росписью этой церкви.