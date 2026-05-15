Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина сдвинул свой отпуск на август и продолжит работать для зрителей в июне и июле. Завершится 120-й театральный сезон 26 июля спектаклем «Два капитана» по роману Вениамина Каверина, премьера которого приурочена к юбилею Псковского театра драмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

На июль запланирована премьера музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Где-то на белом свете… Вторая серия». Вечер российского кино в буфете театра, встреченный публикой с большим интересом (премьера первой «серии» состоялась в начале 2026 года), получит продолжение. Ведущим нового спектакля снова выступит сам режиссер — художественный руководитель театра, кинорежиссер, обладатель множества международных кинематографических наград Дмитрий Месхиев. Песни из советского и российского кино исполнят артисты и музыканты театра. Даты первых показов: 4, 5, 7, 22 июля. «Где-то на белом свете… Первая серия» тоже в афише: показ 11 июля.

Свежий спектакль большой сцены «Два капитана» по роману знаменитого псковича Вениамина Каверина в июле будет показан дважды: 10 и 26 числа. Премьера юбилейного сезона встретила живой зрительский отклик, и билеты на нее разобраны на несколько показов вперед.

В афише июля Пушкинский театр постарался представить зрителям и премьеры последних лет, и хиты, зарекомендовавшие себя на протяжении многих сезонов.

На большой сцене также состоятся показы спектаклей «Зойкина квартира» М. Булгакова (8 июля), «Морфий» М. Булгакова (12 июля; спектакль — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Мой не мой» А. Иванова (15 июля), «Ревизор» Н. Гоголя (17 июля; спектакль — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Пигмалион» Б. Шоу (24 июля).

На малой сцене — премьеры 2025 года «Баба Шанель» Н. Коляды (21 июля), «Каинова печать» Л. Андреева (23 июля); спектакли по Пушкину — «Пиковая дама» (3, 4, 11 июля), «Метель» (18 июля), Флоберу — «Бовари» (16 июля). Современная драматургия будет представлена пьесой Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой» (9 июля) и Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона» (7 июля).

Зрителей, интересующихся музыкальными программами Псковского театра драмы, приглашают на спектакли «Постой, паровоз!» (14 июля), «Фламенко» (16 июля), «Постой паровоз! Втора ходка» (18 июля). Драматические камерные спектакли театра — «Говорит Москва» Ю. Поспеловой в Новом зале (2 июля), «Свидетельские показания» Д. Данилова в пространстве большой сцены (19 июля).

Стоит обратить внимание, что летом продолжает работу «Маленький театр»: в июне и июле можно посетить спектакли для зрителей от 0 до 6-ти лет, включая майские премьеры «Океан» и «Один день в лесу».

Спектакли доступны по «Пушкинской карте».