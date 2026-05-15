 
Культура

Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона

0

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина сдвинул свой отпуск на август и продолжит работать для зрителей в июне и июле. Завершится 120-й театральный сезон 26 июля спектаклем «Два капитана» по роману Вениамина Каверина, премьера которого приурочена к юбилею Псковского театра драмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото: Псковский театр драмы

На июль запланирована премьера музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Где-то на белом свете… Вторая серия». Вечер российского кино в буфете театра, встреченный публикой с большим интересом (премьера первой «серии» состоялась в начале 2026 года), получит продолжение. Ведущим нового спектакля снова выступит сам режиссер — художественный руководитель театра, кинорежиссер, обладатель множества международных кинематографических наград Дмитрий Месхиев. Песни из советского и российского кино исполнят артисты и музыканты театра. Даты первых показов: 4, 5, 7, 22 июля. «Где-то на белом свете… Первая серия» тоже в афише: показ 11 июля.

Свежий спектакль большой сцены «Два капитана» по роману знаменитого псковича Вениамина Каверина в июле будет показан дважды: 10 и 26 числа. Премьера юбилейного сезона встретила живой зрительский отклик, и билеты на нее разобраны на несколько показов вперед. 

В афише июля Пушкинский театр постарался представить зрителям и премьеры последних лет, и хиты, зарекомендовавшие себя на протяжении многих сезонов.

На большой сцене также состоятся показы спектаклей «Зойкина квартира» М. Булгакова (8 июля), «Морфий» М. Булгакова (12 июля; спектакль — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Мой не мой» А. Иванова (15 июля), «Ревизор» Н. Гоголя (17 июля; спектакль — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Пигмалион» Б. Шоу (24 июля).

На малой сцене — премьеры 2025 года «Баба Шанель» Н. Коляды (21 июля), «Каинова печать» Л. Андреева (23 июля); спектакли по Пушкину — «Пиковая дама» (3, 4, 11 июля), «Метель» (18 июля),  Флоберу — «Бовари» (16 июля). Современная драматургия будет представлена пьесой Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой» (9 июля) и Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона» (7 июля).

Зрителей, интересующихся музыкальными программами Псковского театра драмы, приглашают на спектакли «Постой, паровоз!» (14 июля), «Фламенко» (16 июля), «Постой паровоз! Втора ходка» (18 июля). Драматические камерные спектакли театра — «Говорит Москва» Ю. Поспеловой в Новом зале (2 июля), «Свидетельские показания» Д. Данилова в пространстве большой сцены (19 июля).

Стоит обратить внимание, что летом продолжает работу «Маленький театр»: в июне и июле можно посетить спектакли для зрителей от 0 до 6-ти лет, включая майские премьеры «Океан» и «Один день в лесу».

Спектакли доступны по «Пушкинской карте».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026