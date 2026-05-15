«Братья-разбойники» и самовар из Тригорского: «Михайловское» представляет свои раритеты в Ульяновске

В преддверии Международного дня музеев, завтра, 16 мая, в Ульяновске откроют большую совместную выставку из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и местного Областного краеведческого музея имени И. В. Гончарова.



Михайловское на картине неизвестного художника (вторая половина XIX века). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, проект посвящён 200-летию встречи Александра Пушкина и Николая Языкова в Тригорском — имении друзей и соседей поэта по Михайловскому. Название выставки — «Они родня по вдохновенью…». Это, пояснили в музее-заповеднике, строка из написанного в Михайловском стихотворения Пушкина «К Языкову» (1824): «Издревле сладостный союз / Поэтов меж собой связует: / Они жрецы единых муз; / Единый пламень их волнует; / Друг другу чужды по судьбе, / Они родня по вдохновенью…».

Музей-заповедник «Михайловское» представляет в Ульяновске большую подборку графики и живописи от второй половины XIX столетия и до второго десятилетия нынешнего века. Это изображения интерьеров и видов Михайловского и Тригорского, а также Пскова и Изборска и жанровые картины с участием Пушкина. Среди образцов декоративно-прикладного искусства и предметов быта, отобранных для совместного проекта, не только множество прелестных вещиц для изысканных дам и кавалеров (перчатки, шёлковый, с ручной слоновой кости зонтик, голландская курительная трубка, кошельки-бумажники), но и, например, уникальный, итальянской работы, рукописный альбом XIX века со списками стихов А. Пушкина, Владимира Бенедиктова, Дениса Давыдова, Николая Татищева и других авторов того времени (записи в книжице датируются 1829—1842 годами). Увидят гости и жители Ульяновска и первой половины XIX века самовар томпаковой меди из Тригорского; в годы Великой Отечественной он был вывезен в Германию, но после Победы, в 1946 году, возвращён в музей. А михайловская коллекция книжных памятников будет представлена на выставке прижизненным изданием пушкинских «Братьев-разбойников» и журналом «Сын Отечества» за 1821 год.

В свою очередь Ульяновский областной краеведческий музей в рамках совместного с Пушкинским заповедником проекта покажет на выставке уникальные книжные издания XIX столетия, в том числе первый сборник стихотворений Языкова 1833 года и «Карманный почтовый атлас всей Российской Империи…» 1808 года. Кроме того, посетители смогут увидеть графические портреты Пушкина, Языкова и их современников, старинные изображения и фотографии села Языково, предметы повседневного быта позапрошлого столетия, а также архивные документы из фондового собрания музея.

В «Михайловском» особенно подчеркнули, что церемонией открытия партнёрского проекта «Они родня по вдохновенью…» ульяновские музейщики решили начать свою программу Всероссийской акции «Ночь музеев», запланированной на 16 мая. Раритеты из Пушкинского заповедника будут экспонировать здесь в течение трёх месяцев — до 16 августа.