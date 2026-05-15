Музейщики «Михайловского» провели влажную уборку некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре

В преддверии многолюдных празднований Пушкинского дня России и высокого туристического сезона — дней и месяцев, когда в Святогорье к Александру Сергеевичу приезжает множество гостей, — сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» провели влажную уборку некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре.

Как сообщает служба информации музея, с помощью специальных моющих средств, предназначенных для работы с натуральным камнем, специалисты службы музейных территорий вымыли балюстраду по периметру площадки, надгробные плиты деда и бабушки поэта — Осипа Абрамовича и Марии Алексеевны Ганнибалов, мраморные детали обелиска и гранитный постамент памятника на могиле Александра Сергеевича Пушкина.

Напомним, что в режим работы по графику высокого сезона Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» перейдёт уже через две с небольшим недели, с 1 июня. А ещё через несколько дней после этого, 5 июня, в музее начнётся LX Пушкинский праздник поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры).