Опубликована программа фестиваля «Михайловский бастион» в районах Псковской области

5 сентября в рамках военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» состоится ряд концертов, охватывающих сразу семь районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, военные оркестры выступят перед жителями и гостями Гдова, Острова, Пушкинских Гор, Себежа, Куньи, Великолукского и Псковского районов.

Великолукский район, деревня Переслегино, 18:30, площадь Переслегинского Дома культуры.

Оркестр московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова

Гдов, 18:30, территория Гдовской крепости

Военный оркестр Высшего Военно-морского инженерного училища

Кунья, 18:30, привокзальная площадь.

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации

Остров, 18:30, летняя эстрада парка Победы

Военный оркестр Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Псковский район, деревня Родина, 18:30, Родинский дом культуры

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск

Пушкинские Горы, 18:30, площадь научно-культурного центра им. А.С. Пушкина

23 военный оркестр Ленинградского военного округа.

Себеж, 19:00, летняя эстрада сквера «Лебяжий»

24 военный оркестр Южного военного округа.

На все концерты вход свободный.

Ранее сообщалось, что к фестивалю в регионе заказали 115-метровый флаг РФ.