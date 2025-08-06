Опубликована программа фестиваля «Михайловский бастион» в районах Псковской области

5 сентября в рамках военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» состоится ряд концертов, охватывающих сразу семь районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, военные оркестры выступят перед жителями и гостями Гдова, Острова, Пушкинских Гор, Себежа, Куньи, Великолукского и Псковского районов.
Великолукский район, деревня Переслегино, 18:30, площадь Переслегинского Дома культуры.
Оркестр московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова
Гдов, 18:30, территория Гдовской крепости
Военный оркестр Высшего Военно-морского инженерного училища
Кунья, 18:30, привокзальная площадь.
Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации
Остров, 18:30, летняя эстрада парка Победы
Военный оркестр Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
Псковский район, деревня Родина, 18:30, Родинский дом культуры
Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск
Пушкинские Горы, 18:30, площадь научно-культурного центра им. А.С. Пушкина
23 военный оркестр Ленинградского военного округа.
Себеж, 19:00, летняя эстрада сквера «Лебяжий»
24 военный оркестр Южного военного округа.
На все концерты вход свободный.
Ранее сообщалось, что к фестивалю в регионе заказали 115-метровый флаг РФ.