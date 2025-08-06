Сцена / Фестивали

Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского», посвящённый 103-й годовщине со дня рождения знаменитой народной певицы Ольги Сергеевой, пройдет 27 сентября в деревне Церковище Усвятского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль начнётся в 12:00 с исполнения песни «Пойду за ворота». После этого участники и зрители возложат цветы на могилу Ольги Сергеевой. В программу мероприятия включили различные активные события, такие как традиционный хоровод, фестивальный концерт «Песенный круг» и конкурс традиционных угощений под названием «Складчина». Участники смогут проявить свою креативность в конкурсе фотозон «На Ольгином дворе».

На фестивале выступят фольклорные коллективы из разных уголков Псковской области, а также заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Смольянинова, которая была ученицей Ольги Сергеевой.

Фестиваль «Знак русского» пройдёт на поляне перед домом Ольги Сергеевой. Вход на мероприятие бесплатный. Организаторы приглашают муниципальные команды и отдельные коллективы принять участие в конкурсах и концертной программе. Все желающие смогут прийти и поддержать артистов.

Ольга Сергеева — выдающаяся народная певица, которая прославилась своими уникальными исполнениями русских народных песен. Она родилась и выросла в Псковской области, где с раннего возраста занималась народным творчеством. Певица приобрела известность благодаря своему глубокому голосу и способности передавать душу русских песен. В течение жизни она активно сохраняла и популяризировала народную культуру, обучая молодое поколение и выступая на различных фестивалях.

В этом году в Усвятах открыли памятник певице Ольге Сергеевой и всем исполнительницам народной песни.