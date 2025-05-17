Культура

Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях

Открытие памятника певице Ольге Сергеевой и всем исполнительницам народной песни состоялось в Усвятах 17 мая, сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Петров / Telegram

Фигура Ольги Сергеевой выполнена из бронзы. Памятник символизирует не только её творчество, но и усвятскую песню.

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Напомним, что к 1000-летию Усвят, которое отмечали в 2021 году, режиссер из Петербурга Виталий Салтыков снял документальную работу «Усвяты. Потаенная земля». Конечно, фильм не обошел вниманием знаменитую фольклорную певицу Ольгу Сергееву, жившую на усвятской земле. Широко известна оценка ее творчества другим режиссером, прославленным Андреем Тарковским, называвшим ее пение «знаком русского» и включившим песни в исполнении Ольги Сергеевой в свой фильм «Ностальгия». Ежегодно в усвятской деревне Церковище, где жила Ольга Сергеева, проходит областной фольклорный фестиваль «Знак русского».

На сегодняшнем открытии выступила петербургская группа «Отава Ё».

Также сегодня освятили памятный камень на месте победоносной битвы князя Александра Невского с литовцами, которая произошла 1245 году.