Лозунгами и дешевыми подачками патриотизм не построить - Дмитрий Месхиев

Главное в патриотизме — это самоидентификация себя в данное время в данной стране. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.
Художественный руководитель пояснил, что выступает против «лобового и махрового, площадного патриотизма», который, по его мнению, кроме отрицательных эмоций, особенно у молодежи, ничего не вызывает.
«Я абсолютно уверен, что молодежь патриотична, но она патриотична со своей точки зрения, с того, что ей нравится, с тех моментов, которые ей близки. А если я буду махать флагами и кричать: "Вперед за родину!", многие нас засмеют, и мы будем скатываться в дешевый провинциальный театр, ничего другого не будет», - считает Дмитрий Месхиев.