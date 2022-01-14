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Лозунгами и дешевыми подачками патриотизм не построить - Дмитрий Месхиев

Главное в патриотизме — это самоидентификация себя в данное время в данной стране. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

«Патриотизм патриотизму рознь, потому что лозунгами и дешевыми подачками патриотизм не построить. Главное в патриотизме, с моей точки зрения, - это какое-то самоосознание, самоидентификация себя в данное время в данной стране. Вот, что такое патриотизм. Если это так, с моей точки зрения, мы (псковский драмтеатр — ред.) делаем очень много патриотических вещей», - заметил Дмитрий Месхиев.

Художественный руководитель пояснил, что выступает против «лобового и махрового, площадного патриотизма», который, по его мнению, кроме отрицательных эмоций, особенно у молодежи, ничего не вызывает.

«Я абсолютно уверен, что молодежь патриотична, но она патриотична со своей точки зрения, с того, что ей нравится, с тех моментов, которые ей близки. А если я буду махать флагами и кричать: "Вперед за родину!", многие нас засмеют, и мы будем скатываться в дешевый провинциальный театр, ничего другого не будет», - считает Дмитрий Месхиев.