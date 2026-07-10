Съемки проекта для телеканала «Россия-Культура» прошли в псковском музее

С 6 по 8 июля объекты Псковского музея-заповедника стали съемочной площадкой документального цикла «Твердыни земли русской» АНО «Кириллика». Проект посвящен истории кремлей – от истоков и замысла до наших дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото: Псковский музей-заповедник
Главным героем будущего выпуска станет Псковский кремль. На протяжении трех дней съемочная группа изучала разные аспекты истории псковской крепости. Экспертами выступили сотрудники Псковского музея-заповедника.
Совсем скоро на телеканале «Россия-Культура» зрителям расскажут об особенностях псковского Крома, боевой славе псковичей, археологическом изучении Кремля, особо почитаемых на псковской земле святых и храмах Довмонтова города.