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Съемки проекта для телеканала «Россия-Культура» прошли в псковском музее

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С 6 по 8 июля объекты Псковского музея-заповедника стали съемочной площадкой документального цикла «Твердыни земли русской» АНО «Кириллика». Проект посвящен истории кремлей – от истоков и замысла до наших дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Проект имеет важное историко-просветительское значение: он поможет зрителю по-новому взглянуть на историю нашей страны, увидеть неразрывную связь между строительством крепостей и ключевыми этапами формирования российской государственности, а также почувствовать эстетику и величие древнерусского зодчества. Для нас важно показать историю кремлей не как набор дат и фактов, а как живую часть истории страны и её культуры», – рассказала директор проекта Анастасия Фокина. 

Главным героем будущего выпуска станет Псковский кремль. На протяжении трех дней съемочная группа изучала разные аспекты истории псковской крепости. Экспертами выступили сотрудники Псковского музея-заповедника. 

 

Совсем скоро на телеканале «Россия-Культура» зрителям расскажут об особенностях псковского Крома, боевой славе псковичей, археологическом изучении Кремля, особо почитаемых на псковской земле святых и храмах Довмонтова города. 

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