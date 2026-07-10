Кастинги «Битвы талантов» напоминают капустник — Николай Королев

Кто принял участие в предыдущих сезонах «Битвы талантов» «по-приколу», а кто очень тщательно готовился морально и физически, рассказали победители восьмого сезона конкурса Денис Константинов и Дарья Романова, а директор проекта Николай Королев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поделился тем, что атмосфера кастинга напоминает капустник или КВН.

Денис Константинов честно признался, что принял участие в конкурсе спонтанно: «В период, когда перекрывали интернет, я слушал радио по пути на работу. И в одной рекламе я услышал про "Битву талантов". До этого момента я вообще ничего не слышал о конкурсе, не видел даже. И решил по приколу просто, чтобы разнообразить свою жизнь, отправить туда заявку. И так получилось, что я сразу выиграл этот конкурс».

Дарья Романова более масштабно подошла к участию в конкурсе. Она поделилась, что про «Битву талантов» знала очень давно, но просто не была готова принимать участие: не было репертуара, определенной песни, костюма. А в прошлом году Дарья Романова все-таки решила подать заявку: «Это было не зря, потому что я заняла гран-при, и для меня это большая честь».

После того, как желающий принять участие в конкурсе отправил свою заявку, он ждет сообщение от сообщества «Битвы талантов», что заявка принята. В этом же ответе пишут информацию о дате и времени проведения кастинга, а со стороны участника необходимо отправить «минусовки» и подготовиться к выступлению. «Прийти на кастинг, показать себя во всей красе, что мы и сделали, и дальше уже принять участие в финале. И выложиться на все 100%, конечно», — подытожил свой путь от подачи заявки на участие до становления победителем восьмого сезона конкурса Денис Константинов.

Кастинги проходили не за один день или даже неделю, а в течение нескольких месяцев. «Конечно же, очень сложно, потому что много участников. И вокал, и хореография, и сценические какие-то образы показывались. Была большая конкуренция, но очень хорошие члены жюри, очень хорошая организация. Отбирали действительно талантливых детей и никого не оставили без внимания. Все равно все где-то были задействованы, какие-то концерты, мероприятия, всех всегда обязательно зовут. Поэтому это очень большой шанс в будущее», — поделилась своими воспоминаниями о проведении восьмого сезона «Битвы талантов» Дарья Романова.

Николай Королев рассказал, что кастинги проходит в торговых комплексах, где организаторы собирают пул участников. Благодаря данной системе проводится «стихийный концерт» из выступлений конкурсантов. «Плюс в том, что нет стола жюри, нет камер, поэтому не создается некомфортной обстановки, когда тебе фонарь в лицо, а ты должен петь. А есть люди, "зеваки", которые идут и обращают на это внимание: "О, прикольно, смотри, поет". Есть какие-то эмоции, которые возникают у людей спонтанно. Были люди, которые, услышав Дениса (речь идет о Денисе Константинове — победителе восьмого сезона "Битвы талантов" - ред.), он произвел впечатление и на гостей, и на жюри, потому что до этого пели, например, "Солнышко в руках", танцевали, и тут вышел Денис и спел "О море, море" голосом Муслима Магомаева. Я в этот момент чем-то занимался, мы решали какой-то вопрос, фонограммы не хватало, я стоял спиной к сцене, и когда услышал, как он поет, у меня даже мурашки пошли», — вспоминал выступление финалиста прошлого сезона Николай Королев.

«Фишка» конкурса заключается в том, что не проводятся предкастинги. Желающие приходят на кастинг и сразу показывают свое выступление, объяснил директор проекта. «То есть ты либо создаешь впечатление, либо нет. То же самое было с Дашей (речь идет о Дарье Романовой - ред.). Она одна из немногих, кто пришел сразу с подготовленным сценическим костюмом. У нее была какая-то корона на голове. И она тоже запела. Это было очень профессионально, очень красиво. Вот эти бриллиантики сразу выпадают. Их сразу видно из общего числа алмазов. Бриллианты сразу видно», — описал свои впечатления от выступлений участников Николай Королев.

Атмосфера кастинга напоминает капустник или КВН. Мероприятие проводится без строгих регламентов в виде обязательной отметки в списках, стояний в очереди и прочего. Участник приходит, проверяет фонограмму, реквизит и «погнали». «Мы специально создаем творческий бардак, чтобы людям было комфортно. Чтобы они не приходили на сцену БКЗ филармонии под светом софитов».

«В этом году у нас очень интересное танцевальное направление. Девчонки такие боевые, такая харизма. Вот у нас был последний кастинг на улице у "Максимуса" (ТЦ "Максимус" на Октябрьском проспекте, дом 54 - ред.). Вначале мы решили быстренько прогнать коллективные номера, пока нет дождя. И, как назло, пошел дождь. Когда номера закончились, дождь перестал. Я думаю, потом с зонтиком попоют, если что. Главное, пока по 8-10 человек танцуют. Апогеем было, когда высыпали латиноамериканские танцы. Было три пары. И это было какое-то кино. Они танцуют в костюмах, с прическами. Идет дождь. Как будто это кино. Ты смотришь на это. Они улыбаются. Капли падают. Это было так физично. Просто пушка-бомба. И не остановились», — поделился впечатлениями Николай Королев.

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