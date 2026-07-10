Финал девятого сезона «Битвы талантов» состоится 24 июля в псковском парке аттракционов «Волшебная гора». Проект дает возможность талантливым людям проявить себя вне зависимости от возраста и других факторов. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от трех до 80 лет, главное — желание, рассказал директор проекта Николай Королев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этом году «Битва талантов» будет проходить в Пскове в девятый раз. Фестиваль впервые организовали в 2014-м, и проводили его не каждый год: в ковидные времена были перерывы.

Изначально конкурс проводился в формате телевизионного проекта. «У нас есть два телевизионных пилотных сезона. Потом он приостанавливался, потом возобновлялся. И только последние лет пять он идет уже ежегодно в рамках празднования Дня города», — рассказал Николай Королев.

Битва собирает творческую интеллигенцию всего города, которую не берут на другие площадки в силу того, что есть профессиональные коллективы. «Мы даем возможность тем, кто не относится к этим профессиональным коллективам, себя реализовать», — отметил директор проекта.

Николай Королев объяснил, что у каждого конкурса есть какие-то условия, ограничения, но не у «Битвы талантов»: «Ты должен быть ростом 1,74 метра. Либо ты должен только петь, либо только танцевать. Либо у тебя группа должна быть не старше 15 лет. Либо все костюмы в полосочку, либо ботинки должны быть зеленые. Но какие-то условия. У нас этого нет. Это конкурс без каких-то критериев и условий. Мы принимаем от трех до 80 лет. Комплекция не важна. Главное — желание».

Директор проекта рассказал, что сначала ему все говорили: «Это утопия, это бред. Кого вы будете брать? Как они будут соревноваться между друг другом?». В итоге все получилось очень гармонично, потому что собирается аудитория участников в формате вокала, в формате танца, в формате художественного слова, в формате хореографии, сольной и коллективной. Именно такой формат, по мнению Николая Королева, и имеет смысл, потому что не вся молодежь, да и взрослые люди, могут выйти на профессиональный конкурс.

«В силу страхов от неопытности не все взрослые люди, которым за 40, могут выйти на сцену и сказать: «Я хочу петь!» А он поет благодаря нашему конкурсу. Многим это дало толчок, и они развиваются в плане вокала в каких-то мероприятиях. "Битва талантов" — это конкурс, в котором каждый может найти возможность себя проявить», — объяснил Николай Королев популярность псковской «Битвы талантов».

Большая часть участников конкурса доходит до финала. Но есть и многие, кто ходит несколько лет по кастингам и с помощью своего упорства доходит до финала. «Главное – не останавливаться. Главное – желание. Мы стараемся сделать так, чтобы все участники получили в конце, на выходе, заветные статуэтки, заветные награды. То, что они пришли, — это уже смелый шаг», — резюмировал Николай Королев.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером «Битвы талантов»