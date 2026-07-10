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Финал «Битвы талантов» впервые состоится в псковском парке аттракционов

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Финал «Битвы талантов» впервые за все время проведения состоится в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» 24 июля, рассказал директор проекта Николай Королев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

До этого года «Битва талантов» проходила Зеленом театре. Но финал девятого сезона конкурса пройдет на большой сцене псковского парка аттракционов «Волшебная гора». «Мы долго думали, стоит ли это делать. Но нам так это все красиво обрисовали, так хорошо зазывали, что мы не смогли отказаться», — пошутил Николай Королев.

Переезд конкурса обусловлен наличием в парке новой площадки с красивой сценой и интересным амфитеатром. Также в «Волшебной горе» есть хороший танцевальный партер. Планируется, что мероприятие после конкурсной составляющей перейдет в праздничную танцевальную дискотеку, где после итогов «Битвы талантов» люди смогут остаться, потанцевать, пообщаться и просто весело провести время.

На псковскую «Битву талантов» приедет женский голос группы «Руки вверх» Лиза Роднянская, а также диджей MISS LA. «Это такой симбиоз-дуэт. Репертуар у Лизы очень хороший, мы с ней знакомы уже давно. И она станет хорошим украшением», — отметил Николай Королев.

Само мероприятие, выступления приглашенных звезд и танцевальная дискотека пройдут на большой сцене с живой музыкой 24 июля в рамках празднования Дня города.

 
 

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