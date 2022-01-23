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Телепрограмма о Дмитрии Месхиеве выйдет в эфир на НТВ 2 апреля

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, известный кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев стал гостем программы Сергея Майорова «Однажды…» на телеканале НТВ. В эфир программа выйдет в субботу, 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото и видео: пресс-служба Псковского драмтеатра

«В новом выпуске программы “Однажды…” на НТВ Дмитрий Месхиев расскажет о своем беззаботном псковском детстве, непродолжительных жарких романах и крепких семейных узах, которые пришли им на смену», – говорится в анонсе программы.

Идею снять программу о Дмитрии Месхиеве телеведущий вынашивал долгое время. «Когда я увидел на афише псковского театра фамилию Месхиева, я был потрясен. Я решил, что надо рассказать об этом стране: величайший режиссер такого уровня как Месхиев, с невероятным количеством наград, тонкий, чувствующий, – и вдруг провинциальный театр», – отметил Сергей Майоров в беседе с пресс-службой театра.

В январе съемочная группа провела в Пскове несколько дней: телевизионщики посетили театр и побывали в гостях у Дмитрия Месхиева.

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Художественный руководитель провел телевизионщикам экскурсию по театру, показал все сценические пространства, сотрудники НТВ побывали на репетициях спектаклей.

Программа «Однажды…» выйдет в эфир в субботу, 2 апреля, в 13.05 на НТВ.

Добавим, Сергей Майоров – российский журналист и телеведущий. Известность Майоров обрел, когда стал вести популярное шоу «Истории в деталях». В настоящее время Сергей ведет передачу «Однажды….» на канале НТВ.