В новосокольнической деревне Горожане археологи нашли славянский амулет-гребень

Археологи впервые обнаружили в деревне Горожане Новосокольнического округа бронзовую подвеску-амулет в виде гребешка, об этом сообщили в группе «Поселение Горожане...и не только» в социальной сети «ВКонтакте». Находку извлекли из культурного слоя несколько дней назад практически на склоне площадки.
Фото здесь: сообщество «Поселение Горожане...и не только» в социальной сети «ВКонтакте»
Артефакт сохранился фрагментарно. Коррозия и наросты окислов превратили атрибуцию предмета в настоящий квест, однако исследователи установили его тип.
Специалисты отметили хронологию распространения подобных оберегов. Такие амулеты появились и были распространены первоначально у финно-угорских народов. Впоследствии моду на такие украшения переняли и славяне.
Фото здесь: Антикварный имперский магазин офицерских вещей Александра Корниенко
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Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля.
Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.