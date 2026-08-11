В новосокольнической деревне Горожане археологи нашли славянский амулет-гребень

Археологи впервые обнаружили в деревне Горожане Новосокольнического округа бронзовую подвеску-амулет в виде гребешка, об этом сообщили в группе «Поселение Горожане...и не только» в социальной сети «ВКонтакте». Находку извлекли из культурного слоя несколько дней назад практически на склоне площадки.

Фото здесь: сообщество «Поселение Горожане...и не только» в социальной сети «ВКонтакте»

Артефакт сохранился фрагментарно. Коррозия и наросты окислов превратили атрибуцию предмета в настоящий квест, однако исследователи установили его тип.

«Перед вами бронзовая подвеска-амулет в виде гребешка. В его центральной части видно ушко для подвешивания. В верхней части амулета — две головы животных, повернутых друг от друга», — уточнили участники экспедиции.

Специалисты отметили хронологию распространения подобных оберегов. Такие амулеты появились и были распространены первоначально у финно-угорских народов. Впоследствии моду на такие украшения переняли и славяне.

«Находки целых амулетов-гребней древнерусского времени встречаются очень нечасто. Для нашего памятника - это первая подобная находка. Скандинавские амулеты в культурном слое поселения Горожане прежде находили, теперь очередь дошла и до славянских оберегов», — подчеркнули археологи. Смотрите также Псковские археологи обнаружили позолоченную уздечную накладку Х века

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Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля.

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.