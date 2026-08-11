 
Культура

В новосокольнической деревне Горожане археологи нашли славянский амулет-гребень

0

Археологи впервые обнаружили в деревне Горожане Новосокольнического округа бронзовую подвеску-амулет в виде гребешка, об этом сообщили в группе «Поселение Горожане...и не только» в социальной сети «ВКонтакте». Находку извлекли из культурного слоя несколько дней назад практически на склоне площадки.

Фото здесь: сообщество «Поселение Горожане...и не только» в социальной сети «ВКонтакте»

Артефакт сохранился фрагментарно. Коррозия и наросты окислов превратили атрибуцию предмета в настоящий квест, однако исследователи установили его тип.

«Перед вами бронзовая подвеска-амулет в виде гребешка. В его центральной части видно ушко для подвешивания. В верхней части амулета — две головы животных, повернутых друг от друга», — уточнили участники экспедиции.

Специалисты отметили хронологию распространения подобных оберегов. Такие амулеты появились и были распространены первоначально у финно-угорских народов. Впоследствии моду на такие украшения переняли и славяне.

«Находки целых амулетов-гребней древнерусского времени встречаются очень нечасто. Для нашего памятника - это первая подобная находка. Скандинавские амулеты в культурном слое поселения Горожане прежде находили, теперь очередь дошла и до славянских оберегов», — подчеркнули археологи.

Фото здесь: Антикварный имперский магазин офицерских вещей Александра Корниенко
в Москве «Ватерлоо»

Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля.

Смотрите также

В Новосокольническом округе стартовала археологическая экспедиция «Горожане-2026»

0

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Псковская археология

В новосокольнической деревне Горожане археологи нашли славянский амулет-гребень

Псковские археологи обнаружили позолоченную уздечную накладку Х века

Псковские археологи обнаружили височное кольцо со спиральным декором

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026