Две российские художницы примут участие в международной ярмарке Art Shopping в Париже

Российские художницы Александра Урясова и Полина Тейрасс представят свои работы на международной ярмарке современного искусства Art Shopping, которая пройдет с 23 по 25 октября в пространстве Carrousel du Louvre в Париже.

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Обе художницы живут и работают во Франции, но сохраняют связь с российской культурой. Александра Урясова родилась в Ульяновске и с 2020 года учится и работает в Париже. На ярмарке она покажет шесть крупных работ из серии Inside of the Studio, посвященной внутреннему процессу создания произведения искусства.

Полина Тейрасс родом с Урала, сейчас она живет во французском Клермон-Ферране. Художница работает в области расширенной живописи, соединяя физико-математические закономерности, мифологию, библейские сюжеты и историю искусства. На Art Shopping она представит несколько работ, в том числе фотографию l’autre côté («По ту сторону») и произведение Sais-tu, tuê ou?, над которым работала три года.

Ярмарка Art Shopping дважды в год проходит непосредственно под Лувром и собирает участников более чем из 50 стран. Для обеих российских художниц октябрьское участие станет частью их европейского выставочного пути, пишут «Известия».