Отчеканить монету и метнуть сулицу смогут гости праздника «Воевода Шуйский» в Пскове

Для всех любителей истории в Покровском углу пройдет праздник «Воевода Шуйский» 22 августа с 11:00 до 18:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника, гости исторического лагеря смогут окунуться в атмосферу XVI–XVII веков, приняв участие в активностях на интерактивных площадках мероприятия.

Карточки интерактивных площадок предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

Интерактивные площадки на празднике «Воевода Шуйский» будут работать с 11:30 до 17:30. Для гостей мероприятия будут доступны следующие локации:

«Ратные подвиги». На площадке юные участники исторического праздника смогут показать свою удаль. Облачившись в мягкое снаряжение, они разделятся на команды и попытаются захватить знамя.

«Суличный тир». В тире все желающие смогут выучиться метать маленькие копья, сулицы, и проверить свою меткость.

«Приказная изба». На площадке участники смогут представить себя в роли младших подьячих Псковской приказной избы XVI века. Посетители площадки смогут обучиться грамоте и письму гусиными перьями, узнают, как правили службу чиновники конца XVI-XVII веков.

Площадка с росписью Лицевого летописного свода. На площадке все смогут почувствовать себя настоящим иллюстраторами XVI века. Гостям праздника предстоит создать краску и разукрасить страницу Лицевого летописного свода.

Чеканка монет. Гости «монетного двора» смогут не только увидеть, как происходил процесс чеканки монет, но и сами отчеканить себе памятную монету.

Фотозона. В фотозоне каждый желающий сможет сделать фотографию в снаряжении защитников Пскова XVI века на фоне декораций из передвижных полевых укреплений.

Уличные игры. На площадке всех желающих ждет множество активностей и испытаний ловкости, хитрости и меткости.

Медицина Нового времени. На площадке гости познакомятся с деятельностью лекаря и полевой медициной XVI-XVII веков, а также узнают, как зашивали раны и какой был самый популярный способ излечить любую болезнь.

Событие посвящено героической обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах.

Огненное представление ждет гостей фестиваля «Воевода Шуйский» в Пскове 22 августа.

Топографию исторического праздника «Воевода Шуйский» опубликовал Псковский музей-заповедник.

Праздник организуется при поддержке Псковского городского молодежного центра и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.