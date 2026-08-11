Фестиваль «Добрый рок-2027» пройдет на новой площадке в Палкинском округе

Организаторы фестиваля «Добрый рок-2027» выбрали новую площадку в Палкинском округе и раскрыли подробности программы. Информация размещена в группе «Добрый рок | Псков» в сети «ВКонтакте».

Изображение: группа «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Фестиваль состоится с 2 по 4 июля на новом месте: Псковская область, Палкинский округ, близ деревни Щепец (57.667294, 28.159734).

Гостей ждут три дня фестивального лета с живой музыкой от 40 групп с хедлайнерами крупных российских фестивалей. На территории оборудуют стоянку для авто и кемперов (домиков на колёсах), места для палаток и фудкорт. В 600 метрах от площадки протекает река Великая.

«Вас ждёт море позитива, интерактивы и развлечения для всей семьи, приятные фишки, возможность побывать в исторических локациях региона, неподдельные эмоции, драйв и яркие воспоминания!» - отметили в группе ВК «Добрый рок | Псков».

Директор летнего фестиваля Андрей Семенов в беседе с корреспондентом ПЛН добавил, что гости, купившие билеты на «Добрый рок-2026», могут посетить фестиваль в следующем году по этим же билетам. Однако, чтобы поддержать мероприятие, многие приобретают новые.

Напомним, в этом году работу фестиваля остановили из-за боеприпаса, который обнаружили в 15–20 метрах за пределами площадки в палкинской деревне Слопыгино.

Андрей Семенов предположил, что боеприпас откопали «черные копатели» из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. По его словам, осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)