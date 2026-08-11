Ансамбль «Будимир» дважды выступил в Варлаамовской башне в Пскове

В прошедшую пятницу в Варлаамовской башне звучали фольклорные песни и народные напевы – перед слушателями дважды выступил фольклорный ансамбль «Будимир», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Концерты прошли в рамках совместного проекта псковского музея и псковского театра драмы «Театр. Музыка. Музей».

Максим Плеханов, Георгий Болонев и Ольга Репп исполнили духовные стихи, от которых перехватывает дыхание, забытые баллады, былины, обрядовые песни и заклички. При этом музыканты использовали традиционные инструменты – гусли, колесную лиру, деревенскую балалайку, белгородский пищик.