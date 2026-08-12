Псковская актриса прошла обучение в летней лаборатории СТД «Школа речи» в Москве

Актриса Псковского областного театра кукол, председатель Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей России, преподаватель по сценической речи и актерскому мастерству Юлия Зубрилина успешно завершила обучение в летней Научно-практической лаборатории Союза театральных деятелей «Школа речи», которая собрала 68 педагогов по сценической речи театральных вузов и училищ из разных регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство культуры Псковской области

Лаборатория работала на площадке московского театра «Современник». При помощи педагогов участники освоили современную методику и практику на базе наследия Станиславского в контексте сценической речи. На творческих мастерских обсуждались методики воспитания «живого слова», работа над голосом, дикцией и интонацией. Руководила «Школой речи» заслуженный деятель искусств РФ, профессор, доктор искусствоведения, педагог Московской театральной школы Олега Табакова, лауреат специальной Премии «Золотая маска» Анна Петрова.

Кроме того, занятия проводили заслуженные педагоги Школы-студии МХАТ, ГИТИСа, РГИСИ и Московской театральной школы Олега Табакова: Марина Брусникина, Вера Камышникова, Юрий Васильев, Наталья Волошина, Сергей Сотников, Дмитрий Бак и Авангард Леонтьев.

Кульминацией проекта стал круглый стол с участием председателя СТД РФ Владимира Машкова. «Школа речи» — это возвращение к живому методу работы с художественным словом. Метод не добавляет таланта, но дает ему возможность раскрыться в полной мере. Именно поэтому «Школа речи» становится хранительницей нашей театральной традиции — такой, какой нет нигде в мире. И долг Российского театрального общества — сохранять и развивать это наследие», — отметил он.