Сцена / Из первых уст

Актриса Псковского драмтеатра отмечает юбилей

Заслуженная артистка России, актриса Псковского драмтеатра Ирина Смирнова отмечает юбилей сегодня, 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба театра

Ирина Смирнова отдала служению псковской сцене больше 35 лет. В 1986 году выпускница Казанского театрального училища поступила на службу в Псковский драматический театр. Первый театр стал для нее единственным.

«В ее актерской копилке не меньше ста ролей – яркие эпизоды и сильные главные роли. Актрисе блестяще удаются и комедийные роли, и глубокие драматические, а эпизодические персонажи в ее исполнении становятся запоминающимися и самобытными. Она давно завоевала любовь публики, но с каждой новой ролью для зрителей раскрываются новые грани ее таланта и обаяния», - подчеркнули в театре.

Сегодня в репертуаре Ирины Смирновой: бизнесвумен Жанна Георгиевна (спектакль «Жанна»), редактор в «Свидетельских показаниях», режиссер Нина в «Очень громкой премьере», жена Земляники в «Ревизоре», Прасковья Петровна в «Метели», мадам Иванова в «Зойкиной квартире», Мария Васильевна в «Дяде Ване».

Поздравить актрису зрители смогут на спектаклях «Ревизор» 20 апреля и «Жанна» 22 апреля.