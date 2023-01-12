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Сергей Жаворонок: БКЗ заслуживает современную площадку

Состояние здания Псковской областной филармонии физически и морально устарело, заявил директор учреждения Сергей Жаворонок в эфире «ПЛН FM» 17 февраля.

«Первое с чем сталкивается зритель – состояние здания, которое физически и морально устарело. Мы стараемся косметическими средствами решить проблему фасада. У нас чудесный технический состав. БКЗ заслуживает площадку современную. Пока мы держимся за счет госфинансирования и имеем внебюджетные доходы», - прокомментировал Сергей Жаворонок.

Также он отметил, что рано или поздно, если ситуация с состоянием здания не изменится, то часть артистов перестанет приезжать в Псковскую область. По словам Сергея Жаворонка, вопрос новой площадки стоит остро, и работа в этом направлении ведется.