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«Беседка»: Предварительные итоги археологического сезона 2026 года в Псковской области

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Ведущий Артем Татаренко обсудит с ней предварительные итоги археологического сезона 2026 года.

Чем запомнился этот сезон? Где проводились раскопки? Какие значимые находки они подарили? Насколько псковским археологам помогают современные технологии? Какова дальнейшая судьба находок после раскопок? Каковы планы на следующий сезон?

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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