«Великий, могучий»: слова вежливости — подзабытая магия

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Великий, могучий».

Произнося ежедневно «спасибо», «извините» и «прощайте», носители русского языка мало задумываются о глубинном смысле, который таят эти слова. Что за ними кроется и в каких случаях они могут быть употреблены неправильно? Ведущая Юлия Магера раскроет секреты слов вежливости вместе с учителем русского языка и литературы Ольгинской гимназии из Пскова Светланой Бычковой.

Начало программы в 12.46. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте», на Rutube-канале ПЛН-ТВ и на сайте Псковской Ленты Новостей.