Сцена / Из первых уст

Псковской филармонии необходима оркестровая яма – дирижер Мариинского театра

Необходимость появления в БКЗ Псковской областной филармонии оркестровой ямы отметил дирижер Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Арсений Шупляков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если сделать небольшую реконструкцию и поработать над тем, чтобы в концертном зале филармонии была бы оркестровая яма, можно было бы увеличить число балетных и оперных постановок в Пскове. Это прямо напрашивается», – отметил Арсений Шупляков и добавил, что после репетиции «Балетного гала-концерта» сложилось ощущение, что все удобно разместились: и артисты, и оркестр.

Как сообщалось ранее, концерт артистов Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского пройдёт 8 апреля в 16:00. Билеты по ссылке.

Дирижер отметил, что на сцене будут исполняться номера из произведений П. Чайковского («Щелкунчик», «Лебединое озеро»), а также из балетов, никогда ранее не появлявшихся на псковской сцене, но представляющих основные этапы искусства танца в России — от империи до современности («Видение розы», «Легенда о любви» и другие). «Вся палитра самого интересного и вкусного, что есть в балете», – резюмировал гость студии.

«Основная сложность для дирижёра – чувствовать солиста балета. Есть такая поговорка, что оперу дирижеры дирижируют ушами, а балет – глазами. Для того, чтобы качественно провести балетный вечер, нужно полностью знать хореографию, возможности солистов», – добавил Арсений Шупляков.

Напомним, с 1 по 9 апреля в Пскове проходит 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.