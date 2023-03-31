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«Беседка»: Дирижер Мариинки Арсений Шупляков о балетном гала-концерте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 апреля. Гость студии - дирижер Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Арсений Шупляков.

Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ним о 49-м Фестивале русской музыки, который проходит в Пскове, и о предстоящем 8 апреля балетном гала-концерте. Он обещает стать настоящей изюминкой фестиваля. Кто примет в нем участие? По какому принципу отбирались произведения для гала-концерта? Насколько БКЗ Псковской областной филармонии подходит для балета?