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Сцена / Из первых уст

«Русь Владимирская»: как народные песни всей страны зазвучали в Пскове

20.04.2023 16:58|ПсковКомментариев: 0

Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени М. Н. Фирсова выступил с концертной программой «Русь Владимирская» в Пскове 19 апреля. Жители Великих Лук смогут увидеть выступление 20 апреля. О творческом пути коллектива, громком названии и концертной программе «Русь Владимирская» в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал директор государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» имени М. Н. Фирсова, заслуженный артист России Эдуард Ахметов.

 

- Ансамбль «Русь» – это очень громкое название, все же Русь у нас невероятно многогранна и огромна. Такой выбор несет за собой долю ответственности. Есть ли у этого какая-то история, почему вы выбрали именно «Русь»?

- «Русь» – понятие всеобъемлющее. Это наша святая Русь. Вы правильно говорите о том, что это очень громкое название, которое за собой влечет ответственность. Ему нужно соответствовать. Решение о создании ансамбля «Русь» было принято в 1973 году, это была Владимирская область, город Владимир. Изначально ансамбль назывался «Суздалец» в честь города Суздаль, но затем руководством, руководителем Яковом Хохловым, который и был создателем ансамбля, а также балетмейстером и музыкантами было принято решение переименовать ансамбль. Короткое название - «Русь». Святая Русь, Русь изначальная. Мы из города Владимира, наша программа и называется «Владимирская Русь». Наш коллектив назван именем Михаила Фирсова, он очень любил свою профессию, любил коллектив. Именем его мы названы, потому что он поднял коллектив именно на нынешний профессиональный уровень. Коллектив изначально был вокально-хореографическим.

- Вы вокально-хореографический коллектив. Какие особенные черты есть у этого жанра, в частности, у вашего ансамбля?

- Стиль нашего коллектива вокально-хореографический. Мне не нравится слово «изюминка», но наш именно стиль, наше лицо - это поющие танцоры и танцующие вокалисты. Во всех профессиональных ансамблях, хорах, в ансамблях «песни и танца», есть балетная группа, а есть хоровая. И наши институты готовят артиста балета, артиста хора, музыканта. Никто не готовит поющего танцора и танцующего вокалиста. Да, есть какие-то занятия... А у нас танцор профессионально исполняет вокальные партии, поет песни, а вокалисты двигаются наравне с танцорами.

- Вы выступаете в Пскове в рамках тура «Русь Владимирская» и уже посетили несколько городов, очень разных городов? К слову об ответственности, как люди реагируют на ваши выступления?

- Я должен сказать, что наш тур проходит в рамках федеральной программы «Мы – Россия», который реализуется Росконцертом в рамках гастрольного плана министерства культуры Российской Федерации. Мы подавали заявку, нас включили в гастрольный план национальных коллективов, подтвердили семь концертов, которые пройдут в рамках этого тура. Сегодня у нас уже пятый концерт в рамках этого тура, мы работаем здесь, в Пскове. Завтра у нас Великие Луки, потом Смоленск, где мы заканчиваем нашу программу. Программу «Владимирская Русь» мы подготовили именно для этого тура, именно ее мы даем во всех городах в рамках этого тура. Везде программа воспринимается зрителем очень хорошо.

- Ваша программа называется «Русь Владимирская» это связано с родиной вашего коллектива, городом «Владимир» или же номера представляют именно эту область нашей страны?

- «Русь Владимирская», почему так? Это вовсе не значит, что в нашей программе только «Владимирский» материал или только фольклорный материал или же народный песенный и танцевальный, вокально-хореографический материал. Мы используем песни и танцы разных областей России, разных регионов. Допустим, у нас есть номер «Заплетись, плетень» – это Курская область. Есть номер нижегородский – это кадриль. «Семечка» – это вологодский материал, это север нашей родины. У нас есть и южные области России, и северные, и центральные.

- Среди используемых вами инструментов есть и уникальные: владимирские рожки, окарины, жалейки, свирели. Как эти инструменты адаптированы к большой сцене? Были ли сложности в сочетании современной аранжировки и настолько традиционных инструментов?

- У нас есть еще и балалайки, домра, саратовская и тульская гармони, баяны. Наверное, самый необычный инструмент - это владимирский рожок, манера игры на нем очень сложная. Допустим, в свирель нужно дуть и, перебирая пальцами, извлекать нужные звуки. Владимирский рожок - это пастуший инструмент, который используется нашими музыкантами. Как мы их используем на сцене – очень просто. Инструменты сделаны профессионально, они соответствуют всем параметрам звучания, правильно интонируют. Чтобы их хорошо было слышно, настраиваем звучание. На народных инструментах наши музыканты могут играть и рок, и джаз. У нас в репертуаре есть «Шутка» Баха, и в ней музыканты солируют на свирели, а аккомпанируют на окаринах – это глиняный музыкальный инструмент, очень странный. И «Шутку» Баха мы исполняем на русских старинных музыкальных инструментах. Звучит очень здорово.

- Присутствуют ли в программе новые, уникальные номера, созданные специально под «Русь Владимирскую»?

- Нет. Я не буду лукавить, индивидуальных номеров нет. Мы сделали эту программу из номеров, которые считаем самыми лучшими. Есть номера из «золотого фонда», со становления коллектива в конце 70-х. Например, номер «Руденская», до сих пор популярен. Кто-то назовет его нафталином, я называю это сохранением традиций. Мы должны помнить эти номера, но мы не стоим на месте, создаем новые номера. Работаем в рамках 50-летия коллектива. Да, по решению облисполкома коллектив был создан в 1973 году, а в 1974 был первый концерт, мы считаем годовщины с дня первого концерта, считаем сезон 2023-2024 годов нашим юбилейным. Все коллективы сохраняют свои традиции, свои традиционные номера, какие они есть. Мы их тоже сохраняем, и сегодня «золотой фонд» коллектива также присутствует в программе. Не новаторство, но тоже что-то новое, современное мы добавляем через музыку. У нас прекрасные музыканты, они владеют многими инструментами. Сегодня тоже прозвучит народный номер, но в джазовой обработке. Это очень интересное звучание, современное. В нашем вокально-хореографическом творчестве мы используем традиционные моменты русского народного фольклора. Не чистого фольклора, а переработанного сценически. Сцена подразумевает переработку материала.

 

- За последнее время в очень сжатых сроках вы посетили несколько городов России. Ранее выступали и в других странах. Успеваете ли вы что-то, кроме выступлений, смогли что-то посетить?

- Вчера мы работали в Великом Новгороде, утром сели в автобус, очень долго ехали. Приехали, и свободным был час с небольшим. Мы живем в гостинице, которая напротив Кремля. Все быстренько перекусили, побежали. Молодежь успела сходить сфотографироваться. Полноценно посетить что-то не успели, но прикоснулись к этому. У нас окна выходят на Псковский кремль, вечером будем отдыхать, смотреть на него, а завтра утром – в следующий город. Многие говорят, что мы ездим по городам, разным странам, много видели. А что мы видели? Сели в автобус, приехали на площадку, перекусили, отработали концерт, а это уже ночь. Переночевали, утром уже следующий город.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Теги: #концерт #ансамбль
Источник: Псковская Лента Новостей
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