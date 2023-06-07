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«Беседка»: Поэт в России больше, чем поэт? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 июня. Гость студии - поэтесса Анна Егоян.

22 июня на террасе отеля «Покровский» в Пскове Анна Егоян выступит с программой «Человеку нужен человек» под живое музыкальное сопровождение Эдуарда Назарова.

Об Анне Егоян говорят, что она настоящий феномен Интернета, которая покорила ценителей прекрасного необыкновенным голосом, своими талантливыми произведениями, красотой и умением оставаться искренней и простой.

Автор сборника стихотворений «Высшая точка чувств», известная поэтесса и чтец, которая получила большую популярность в социальных сетях благодаря чтению стихотворений под музыкальное сопровождение.

Ведущая Дина Дабришюте с гостьей эфира попытались найти ответ на вопрос: «Поэт в России больше, чем поэт?»